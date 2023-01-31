大陸北京故宮又稱紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，占地面積72萬平方公尺，為世界上現存規模最大的宮殿型建築，不過在參觀北京故宮時會發現，古人設計主要使用紅色與黃色，明明沒有用到紫色，卻被稱作紫禁城，其實與星象學、道家有關。

根據《視知》報導，古代把顏色分為正色和間色兩種，正色指的是青、赤、黃、白、黑，而間色則是混合出來的顏色，例如淺紅色、褐黃色及紫色等，顏色成為分辨等級的方法，孔子在《論語．陽貨》提到「惡紫之奪朱也，惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者。」比喻異端代替正統，而《釋名．釋採帛》也記載「紫，疵也，非正色，五色之疵瑕，以惑人者也。」

不過春秋第一霸主齊桓公卻很愛紫色，根據《韓非子．外儲說左上》記載「齊桓公好服紫，一國盡服紫，當是時也，五素不得一紫。」指齊桓公喜歡紫色，全國跟著流行，造成紫色衣服成本比五件白色衣服還高的狀況，隨著朝代改變，且古代紫色染料貴，當時使用紫草根部汁液染色，染料固色不容易，紫色開始翻身，日後許多朝代的高官都會穿紫色朝服顯示尊貴身分。

不僅如此，受到星象學與道家關係，紫色成為與仙人有關的顏色，古人將天空分為三個區域，分別是紫微垣、太微垣、天市垣，其中紫微垣地位最高，又稱紫宮或紫府，指的是天帝居住的地方，出現紫宮的說法後，道家便頻頻發明有關紫色的詞語，例如天地稱為「紫皇」、帝王宮殿叫做「紫極」、祥雲為「紫雲」。

而天帝居住處是紫宮，因此地面上的皇帝建房，為了模仿紫宮，取名也要與「紫」字有關，除了名字外，紫禁城的結構也模仿天上的紫微垣，比如故宮內的端門、午門、太和門，代表太微垣南側的三顆星，而金水河則代表銀河，東西六宮象徵天上的12星辰。