北京故宮已有600年歷史，經過風吹日曬依舊屹立不搖，也讓人不禁好奇，故宮究竟用了什麼磚。近日歷史專家在節目提到，故宮主要使用臨清貢磚及蘇州金磚，這些磚塊的質地都很細緻，透過特殊技術燒製而成，品質非常優良，當初透過運河千里迢迢送到北京。

大陸節目《國寶大會》近日分享，北京故宮即紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，始建於明成祖永樂四年（1406年），直到永樂十八年（1420年）落成，原上海博物館副館長李仲謀提到，故宮的牆磚、天壇、角樓及鐘樓等，大多都是使用臨清的貢磚。

臨清當地運河淤積土質好，俗稱「蓮花土」，一層沙一層泥土，顏色深淺不一，形成像蓮花的花紋，土質細膩沒有雜質，黏性適中，燒製出來的磚很堅硬，搭配當地嫻熟的燒造工藝技術，燒出的磚色澤純正、形狀規整，由於製作程序複雜，所以臨清貢磚質量很好，且臨清傍臨運河，貢磚通過檢驗後再透過運河送到北京。

揚州大運河博物館館長鄭晶表示，建北京故宮時使用2種磚，第一是主要用於城牆的臨清貢磚，而重要宮殿則使用蘇州金磚，金磚名稱由來有3種，一是金磚由蘇州府所製再運送至京城，原本稱為京磚，後來演變成金磚，二是金磚燒製完成後，質地堅硬，敲擊時會發出金屬的聲音宛如金子，三是明朝時，一塊金磚價值一兩黃金，極昂貴而被稱作金磚。

金磚產至江蘇蘇州的陸慕地區，使用陽澄湖的泥土，陽澄湖湖底的淤泥質地細緻，而且可塑性強，燒造時須經多道工序，加上製作時間長，金磚質地緻密堅硬，表面光滑就像一面鏡子，燒製完成後，同樣也是透過運河運送，因此歷史學家總說「大運河漂來紫禁城」。