巴拿馬運河靠近太平洋的一側，主要由中國承包商打造的大型會議中心在太陽下閃閃發光，迎接來自世界各地的訪客。而幾英里遠的北方，則有五顏六色的貨櫃在陸企經營的巴爾博亞港（Port Of Balboa）堆放。

據《政治》（Politico）新聞網23日報導，一座凸顯北京外交存在和影響力的中資新橋也將在當地興建。根據多方計畫，這座橋會有6線道，兩座高塔和1家高檔餐廳。而令巴拿馬人喜逐顏開的，就是這將緩解該國東西向的擁塞交通。

然而，形成鮮明對比的，就是歷經4年半，美國卻沒有在巴拿馬派駐大使。2017年底，時任美國駐巴拿馬大使斐里（John Feeley）力促美國企業競標，建造這所謂的「第4座橋梁」。不過，當時的時機敏感，因為稍早巴拿馬才在華府蒙在鼓裡的狀況下，和台灣斷交，並與北京建交。

超過1個多世紀前，美國帶頭興建巴拿馬運河，改變了全球貿易。要是當初美國競標，打造這座價值15億美元（近484億台幣）的橋梁，可望延續美國的利益。

不過，美國企業基於各式理由，並未參加競標。斐里說，當時他感到既挫折又無力。就在美中較勁，為國際影響力進行與日俱增的角力之際，類似的場景卻從肯亞到索羅門群島（Solomon Islands）不斷上演。而這可能大大影響未來數十年的地緣政治。

超過50名現任與前任美國與外交官員、外交官、分析家和其他關注國際事務的各方人士紛紛表示，事實或許會證明，當美中進行全球對峙時，或許最大的弱點，就是外交。

近10年來，北京不斷提高外交支出，在全球各地的外交職位數目甚至超過美國。而中方的外交人員不僅數目增加，也遠比前輩更訓練有素，並更堅定自信。相對的，美國在外交上的花費卻停滯不前，而資金，安全和其他因素都限制了美國的外交影響力。

曾任美國駐保加利亞大使的美國外交協會（American Foreign Service Association）主席魯賓（Eric Rubin）說，曾經在多數國家，美國使館都是最大、最顯眼，影響力也最大的。然而，他坦承，如今在世上許多地方都不是這回事了，目前在許多開發中國家，擁有這地位的已成了中國。

而北京著重促進貿易，還有進行基礎建設的「商業外交」（commercial diplomacy），其中最有斬獲的，就是那些自覺遭華府忽略的拉丁美洲和非洲國家。但傳統上，美國外交著重的並非商業要素。相對少數專精商業外交的外交官十分依賴私人企業，但它們不像中方國營企業，往往難以施展拳腳，而在某些國家，尤其是如此。