北京故宮舊稱紫禁城，於明代永樂18年（1420年）建成，是世界現存最大、最完整的木質結構的古建築群，也是明清兩朝皇帝居住的地方，在70多座宮殿之中，每座宮殿幾乎都設有一口井，但是這70多口水井卻無人敢喝，背後原因讓人膽寒。

根據《搜狐網》報導，古代挖井就是為了飲水方便，但是到後來這些水井幾乎成了擺設，最大作用只是用來救火，原因在於紫禁城是木質建築，因此很容易著火，從明朝的永樂年間算起，到清朝滅亡的數百年間，火警高達100多起，除了天災之外也不乏人為。

此外，宮中常用來清潔的水也是來自水井，唯獨沒有人拿來飲用，就連地位低賤的宮女和太監也從來不喝，主要原因就是擔心被人投毒，例如明朝萬貴妃為了不讓其他妃子懷孕，就曾在水井下毒，加上宮中人多手雜，下毒並非難事，也就無人敢喝。

其次是井水不潔，這裡指的並非灰塵或是細菌汙染水源，而是指井裡經常會有屍體，因為後宮妃子為了爭寵，無所不用其極，一旦事跡敗露，身邊的宮女太監就會成為替罪羔羊，不是投井自盡，就是被人除掉；或是因為精神壓力太大，投井了斷的也不在少數。而紫禁城最著名的一口井，非「珍妃井」莫屬，當時面對八國聯軍強攻，慈禧太后帶著光緒倉皇逃離，臨走前下令太監將珍妃推入井中溺死。

至於宮中的水源，多半來自頤和園旁的玉泉山，因為水質極好，還曾被乾隆皇帝大讚是「天下第一泉」，每天凌晨都會有送水車隊將玉泉山的水往宮裡運送，並根據等級分發使用。