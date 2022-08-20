大陸北京紫禁城始建於明朝，是世界上現存規模最大，且保存最完整的木結構建築群，但在參觀紫禁城時會發現，宮牆上卻有成對的小窗，尺寸比一張臉還小，並用精緻雕花做裝飾，看起來似乎很多餘，但這其實是古代工匠的智慧，小窗有防受潮的效果。

綜合陸媒報導，紫禁城主要以木材為核心骨架，維護牆體則採用磚料，木材雖然抗壓且韌性強，但卻最怕受潮、容易腐朽等問題，不過紫禁城擁有近6百年的歷史，卻依舊保存的非常完好，歸功於古代工匠在宮牆上設置的小窗「透風」，形狀呈現長方形，是鏤空雕刻的磚，使建築物內外的空氣能不斷流動。

古代工匠會在木柱對應的位置安裝上、下兩扇「透風」，透過宮牆外風力造成的風壓、內外空氣溫度差等因素，使空氣流動，空氣從底部「透風」進入，再沿著木柱往上流動，從柱頂附近的「透風」排出，調節牆體附近木柱的溼度環境，使木柱處於乾燥的狀態，若僅設計一扇「透風」，除溼效果就很有限。

紫禁城內木柱與宮牆相差5公分左右的空隙，柱底位置所對應的牆就會設計「透風」，除此之外，古工匠對美學也很講究，會在「透風」上雕豐富多彩的紋飾，例如獅子，因為古代將獅子視為神獸，象徵王權和威嚴，因此「透風」不僅有防潮的效果，而且裝設也很簡單，還有文化與藝術的價值。