新北市府推出「新北影視城」計畫，規畫林口國際媒體園區、民視總部旁空地、林口工一部分用地3塊基地，其中民視總部旁空地「林口力行段第四種產業專用區」，民視原本要設置戶外影城及影視研發大樓，但租約終止後卡關，市府重新整地後，標售底價近22億元仍未標出。經發局重新檢討，計畫招攬科技製造業者進駐，目前已有潛在廠商，預計2023年力拼標售。

新北林口力行段第四種產業專用區占地約4054坪，2013年招租由民視得標，原先簽訂租約長20年，民視也計畫設置影視研發大樓，不過受疫情、自媒體崛起等影響，民視提出終止契約，雖然建物興建進度已達6成，卻只能全數拆除，由市府整地全面標售。

審計處指出，市府辦理新北影視城開發招商案，沒有對投資執行計畫書實施定期或不定期檢查，因此無法及時察覺業者進度落後，並採取有效因應措施，另外也沒有審慎評估民視終止第二期土地租約後的財務可行性，便同意辦理契約變更，導致開發量體大幅縮減，使得原先預計建構的影視旗艦區目標、效益無法達成，後續也將該案上報至監察院。

經發局表示，市府全程有掌握新北影視城開發，主要是疫情、產業型態改變等影響，新聞影視產業受到較大變動，民視承租過程中都有依照規定繳交租金，終止合約後，履約保證金也有沒收，已盡最大管理能力協助業者履約。

經發局說，林口區力行段去年曾延標一次，但因標售期間遭逢本土疫情再起，攪亂業者投資布局，加上近年營造成本及缺工等因素，建物興建費用驟升，廠商投資較趨於保守，因此未能脫標，市府去年底已召開招商說明會，將依市場回饋意見、地價評估，重新思考產業進駐需求。

經發局補充，市府近期已陸續推銷廣宣，希望招募科技製造業者進駐，也有潛在廠商持續接洽，後續開發量體預計不會有太大變化，容積率仍可維持300至350％，因此投資結果成效與當初預期也不會有太大落差。