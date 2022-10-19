黃偉哲（左二）與利達洋董事長楊啟雄（左三）以象徵「祈福」的斧頭代替傳統剪綵，完成利達陽光號下水儀式。（李俊淇攝）

利達陽光號也當場示範清潔油汙染的清運作業。（李俊淇攝）

台南運河完工至今已有百年歷史，因盲段水域流動性低，易有垃圾聚積，原市府都使用人工清運，耗時且費力，為此，利達海洋斥資800萬，打造全新太陽能電動清潔船「利達陽光」號捐贈市府，今（19）日上午市長黃偉哲頒感謝狀並舉行下水儀式，黃表示，推崇企業以行動展現社會責任，致力於地球永續發展。

利達陽光號在中西區大涼生態公園舉行下水典禮，市長黃偉哲與利達洋董事長楊啟雄以象徵「祈福」的斧頭代替傳統剪綵，完成下水儀式。隨後船長也駕駛船隻在運河水道上行駛，並示範運河遭油汙染的清理作業流程，因採全自動化收集，過程比傳統人工清理快速許多。

利達海洋董事長楊啟雄表示，地球只有一個，企業要長遠發展一定要投入ESG。捐贈「利達陽光號」是盡企業社會責任，希望結合政府的力量，妥善處理水域垃圾，阻止陸地廢棄物流中海洋，也期望更多企業、團體都能響應ESG理念並實踐。

市長黃偉哲表示，利達陽光號靠電力而非傳統燃油運作，因本身又有太陽能板可製造電力，兼具環保及清潔河川的功能，未來運河河面垃圾清運將事半功倍，也將提供市民更好的休閒遊戲環境。

環保局長謝世傑表示，清潔船長7公尺，寬2.4公尺，動力6瓩，最高航速5節，在航速2節有16小時的續航能力。在運河盲段區繞行一圈距離約1.2公里，滿電情況下可繞行12圈，而單趟垃圾收集量約200公斤。

環保局表示，目前規畫每週進行2次運河河面垃圾清除作業，若河面有大量垃圾時，也會即時清除，也希望市民能共同維護，勿任意丟垃圾，維護運河環境。