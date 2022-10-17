宏碁(2353)持續落實ESG，繼日前推出環保的「Vero 」系列Chromebook機種，也展開綠化地球行動，在北台灣最大的綠電園區-渴望園區進行植樹造林計畫，將園區內原為雜草林之國土保育用地，種植固碳效益高的台灣原生種相思樹，透過閒置場地的再利用創造綠循環，藉此「固碳造林示範場域」，號召業界參與，帶動植樹減碳風氣面對地球資源不斷減少的情況，宏碁全球力行循環永續、淨零排放任務，號召大家用實際植樹行動打造循環生態系，台灣是首站，接下來的行動將陸續於全球各區展開。

上周五外資買超宏碁，持股比守住3成，在30.96%。

宏碁今年持續宣示強化淨零碳排，旗下主打環保的「Vero 」系列今年首度新增Chromebook機種，同時，宏碁也邀請更多供應商加入Earthion永續計畫，並將CDP（原碳揭露計畫）供應鏈延伸至第三階供應商。

宏碁自2008年來，推出CDP供應鏈管理揭露碳足跡報告，以驗證風險及辨別供應鏈之中的機會，過去主要以第一、第二階供應商為主，今年開始擴展至第三階供應商。

宏碁於2021年啟動「Earthion計畫」，並開始與供應商及合作夥伴密切合作。為因應製造過程對環境的影響，宏碁進一步與仁寶(2324)及廣達(2382)合作，強化廢棄物管理系統，從減少生產線中的塑膠袋使用，到可永續發展的轉變融入供應商生產系統。

Acer Chromebook Vero 514採用全新設計，考量到完整的產品生命周期，設計上將更易於升級、維修、拆解和回收，且全機大量採用再生材料。