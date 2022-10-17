周一公布的一項調查顯示，英國大型企業認為借款的成本為過去十年以來最高，部分原因是英國政府此前推出的「迷你預算」計畫，引發金融市場動盪。

德勤(Deloitte)的季度對英企財務長的調查顯示，大型企業財務長有56%認為，借錢的成本過高，為2010年以來最高水準；並有39%受訪的財務長認為，獲得新貸款並不容易。

德勤經濟學家Ian Stewart說，為時12年的寬鬆信貸環境即將結束，「自信貸危機以來，財務長對債務(不論是對銀行借錢或是發行公司債)的評價沒有像今天一樣，認為其吸引力相當的低」。

財務長是在英國前財長夸騰(Kwasi Kwarteng)宣布新財政方案之後，才回覆德勤的調查。當時夸騰宣布了沒有資金來源的450億英鎊減稅方案，之後英國金融市場的借貸成本在九月下旬大幅揚升。

首相特拉斯(Liz Truss)已在上周五解除夸騰職位，並宣布逆轉企業稅率的減稅決定，將凍結這些決定，也可能在明年四月調升該稅率，如同前強生(Boris Johnson)首相當時的規劃。

德勤的調查還發現，財務長們認為英國未來12個月陷入衰退的機率為78%，他們也已經轉為防禦性策略，即把削減成本和現金控制列為工作重點。

德勤的調查於9月20日至10月3日期間進行，調查對象包括87位財務長，其中有23位是來自富時100指數成分股企業，有30位來自富時250指數(中盤股)成分股公司。