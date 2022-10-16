U23世界盃棒球賽今晚將進行精彩的「台日大戰」，2支預賽不敗的球隊正面對決，贏得幾乎可以篤定晉級超級循環賽，中華隊推出郭泓志外甥林振瑋先發，日本則由片山樂生應戰。

效力統一獅的楊竣翔前2戰在游擊發生3次失誤，今天中華隊改由富邦悍將第5輪指名的林岳谷先發鎮守游擊、打第9棒。首戰就挨觸身球的曾頌恩由於昨天比賽中羅暐捷傷退，他也接替上場，今天則擔任右外野手、打第4棒。

總教練謝承勳表示，考量到日本投手有一定水準，今天打擊恐不容易發揮，所以先以守備作為考量，「需要守備比較穩定的，把守備先擺在前面，但今天只要一有得分機會出現，也會視情況去換人。」

不過中華隊昨天面對德國隊卻贏得不輕鬆，主要就是打擊沒有發揮，謝承勳表示，雖然選手覺得國際賽壓力很大，但我跟他們說這不能當作打不好的藉口，必須要提早去了解對方打者，要注意情蒐資料跟影片。

今天對日本之戰十分關鍵，贏球的話將取得3勝0敗、暫居A組第一位置，謝承勳也觀察到這屆日本隊攻擊方面與過往的「日式球風」不同，「以往的日本隊可能在2好球後就會想辦法破壞，但這次以業餘選手組成的日本隊比較沒有這個情況，他們也比較不會等球，鎖定高球就會全力攻擊，所以我也有提醒投手要注意這個情況。」

中華隊先發打線：

第1棒，王騰玉(三壘手)

第2棒，曾宸佐(中外野手)

第3棒，李亦崴(一壘手)

第4棒，曾頌恩(右外野手)

第5棒，陳聖平(二壘手)

第6棒，顏國晉(左外野手)

第7棒，紀慶然(指定打擊)

第8棒，張翔(捕手)

第9棒，林岳谷(游擊手)

先發投手 林振瑋