新竹棒球場未完成驗收就啟用，被認為是造成球員接連受傷主因。但行政院長蘇貞昌前天在立法院答詢時，卻再稱雪山隧道也是為完成驗收就啟用。國民黨發言人黃子哲在臉書批評，但雪隧當年先通車再驗收就是蘇前次任行政院院長惡例。

黃子哲表示，當年雪山隧道當時至少依法先做安全勘驗，但這次新竹棒球場卻讓3位職棒球員受傷，蘇貞昌東牽西扯為前新竹市長林智堅開脫，拿雪隧比新竹棒球場，根本是竹篙鬥菜刀。

黃子哲指出，雪山隧道2006年6月16日通車，11個月後才開始驗收，當時就引發外界不少批判，那時交通部搬出「公路通車勘驗作業要點」，稱依規定勘驗若安全無虞可先行通車，並未違法。

黃子哲說，交通部政策性決定讓雪隧「提前」通車，其實並不是什麼光彩的事，而這就是在蘇貞昌第一任行政院長時的決策，蘇怎麼好意思現在拿來說嘴。

黃子哲更批評，現在新竹棒球場被發現有約20項缺失不說，還因外野草皮有碎石，讓職棒選手撲接球時受重傷，也就是說連最基本的球場安全都有問題，更何況球場也不如公路有急迫使用需求，怎麼比照雪隧來提前使用？

黃子哲說，新竹棒球場提前啟用就是選舉考量，終弄巧成拙讓林智堅治理神話一夕破滅，蘇貞昌現在在立法院卻還繼續硬拗，拿雪隧來竹篙鬥菜刀，死不認錯的態度與狡辯無愧的嘴臉，難怪「討厭民進黨」氛圍仍持續加溫。