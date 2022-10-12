2022第4屆世界盃（U23）棒球錦標賽，將於10月13日起在台北天母、台中洲際、雲林斗六棒球場三場地開打。體育局表示，此次共有12支國家代表隊，將在11天賽期中競逐冠軍，首場賽事將由中華隊對上哥倫比亞隊。

體育局長李再立表示，棒球堪稱我國國球，感謝世界棒壘球總會提供此次機會共同主辦賽事，也感謝中華民國棒球協會選擇台北作為此次主辦城市，10月13日起邀請各位觀眾到現場為中華健兒加油，也盼把冠軍獎盃留在台灣。

體育局說明，本屆賽事由中華民國棒球協會與體育局共同主辦，預賽將分為A、B兩組進行單循環預賽，A組於斗六棒球場及洲際棒球場，由哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉及地主中華隊進行為期六天的比賽；B組則為澳洲、古巴、韓國、墨西哥、荷蘭及波多黎各的賽事。

體育局表示，比賽將於10月13日起在天母棒球場開打，首場賽事將由中華隊對上哥倫比亞隊，兩組分別取前三名晉級超級循環賽，超級循環賽、銅牌戰及冠軍戰將在10月20日至10月23日於天母棒球場登場。

體育局表示，賽事由緯來電視網、愛爾達電視、LINE TODAY、GEW WUN SPORT Twitch及公視＋提供轉播，關注賽事的球迷朋友，可以透過多元收視平台欣賞精采的比賽，賽事相關訊息，請至中華民國棒球協會粉絲團查詢（https：／／www.facebook.com／CTbaseballteam）。