迎接數位匯流時代，全台家用寬頻網路需求快速成長，中嘉寬頻推出限時6天的快閃活動，祭出全速率資費下殺優惠，於10月12日至10月17日，新申辦120M、300M、600M、1G指定方案，皆能享有資費好康，最高每月可省下250元，且皆搭配Home＋ tv 4K智慧機上盒、贈送數位加值頻道闔家餐雙重好禮，囊括：Discovery、國家地理頻道、BBC，以及兒童、藝術、美食、紀實等13 個頻道。

此外，申辦1G指定方案還能無痛升級設備至Wi-Fi 6，並額外加贈免費一個月，期望透過吸睛的促惠方案，能一次滿足不同客群的網速需求，讓所有用戶有感省荷包、輕鬆享回饋。

回饋廣大用戶的支持，中嘉寬頻秉持以顧客導向的服務理念，此次針對全系列資費推出優惠活動，讓用戶在選擇速率方案的同時，不僅能精打細算、省荷包，亦能有更多元的超值選擇，以符合不同類型的家戶需求。限時促惠搶先登場，中嘉寬頻本月全速率資費下殺活動，提供120M、300M、600M、1G超值優惠價，深度折扣讓每月最高可省下250元！其中，針對小資租屋族，首推120M光纖上網每月599元，相當於每天平均不到20元，即可輕鬆擁有高速穩定的網路體驗；亦強打1G光纖上網月付只要849元，再加碼升級Wi-Fi 6設備，及額外贈送一個月免月租，一次滿足全家大小暢速飆網需求。

中嘉寬頻也祭出多樣好康讓服務體驗再升級，凡申辦本次快閃活動方案，即可加碼享有Home＋ tv 4K智慧機上盒、數位加值頻道闔家餐雙重好禮，用戶將可搭配Home＋ 4K智慧機上盒，一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，串流影音隨選隨看，並且免費贈送數位加值頻道闔家餐、精選13 個適合全家大小一同收看的頻道，讓用戶盡情觀賞精彩多元的影視節目，宅在家輕鬆享受飆網追劇的美好時刻。