台東縣卑南族南王部落1處小米田下個月就要採收，飽實的小米穗卻引來大批野鳥捷足先登，農民為了保住心血結晶，又是搖瓶罐，又是放沖天炮，和野鳥鬥智、比耐心，人鳥大作戰在原鄉部落開打。
清晨在南王部落的小米田裡，傳來「匡噹、匡噹」的聲音，農民在田梗旁狂搖繫上瓶瓶罐罐的繩子，偶爾也放沖天炮，鳥群被嚇得四處飛竄，但是只要稍有疏失，鳥群故態復萌，繼續進擊小米田。
「小鳥欺負小米！」，農民無奈地說，再過1個月就可以收成的小米穗都已經非常飽實，卻有大群斑文鳥、白腰文鳥、黑頭文鳥等捷足先登，每天一大早，鳥群就來他的小米田裡大啖早餐。
農民表示，為了驅趕小鳥，試過插旗幟、綁彩色塑膠繩、吊光碟片、老鷹風箏、稻草人，但是鳥根本不「鳥」人，只有牽繩子搖瓶罐及放鞭炮，還有點威嚇效果，但是太耗費人力，實在傷透腦筋。
台東區農業改良表示，台東場近年來致力於小米鳥害防制試驗，希望能以友善方式，降低鳥害損失，除了已研發的太陽能人型驅鳥器可大面積防制鳥害以外，也進行小面積小米田全罩式防鳥網防，可有效阻隔鳥類接近，果穗損失率為零，也比雇用人工趕鳥划算。
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