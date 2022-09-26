亞馬遜預定台灣時間10月11日下午3點起，在美、加等15國舉辦為期48小時的「Prime早鳥優惠」（Prime Early Access Sale），除了祭出上萬筆優惠之外，還將主打百大熱門商品，提前炒熱年終買氣。

亞馬遜副總裁卡尼（Jamil Ghani）稍早表示，亞馬遜今年之所以破例在Prime會員日之後再度推出會員專屬購物節，不僅是為了讓年終購物季提前開跑，也是考量到消費者面對的大環境衝擊。他表示：「大家都想省錢，讓錢更耐花。」

為期48小時的「Prime早鳥優惠」將在美國、加拿大、英國、中國、奧地利、法國、德國、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、土耳其等15國舉辦。

亞馬遜特別為這次活動公布百大熱門商品清單，精選年終購物季最熱門的禮品提供折扣，涵蓋電子、時尚、居家、廚房、寵物、玩具及亞馬遜裝置等眾多商品類別。