全球性的城市夜間藝術節「白晝之夜Nuit Blanche」，將於10月1日傍晚6點於臺北市士林區登場、連續進行12個小時的藝術展演。為響應此一大型的城市行銷活動，台北晶華酒店攜手2022臺北白晝之夜四大展區之一的「臺北表演藝術中心」推出「白晝藝文假期」住房專案，專案提供「白晝專車」接駁服務及「30小時住宿禮遇」，房客可以搭乘專車前往展區自由參觀，回到酒店後還有足夠的補眠時光。專案兩人成行、週六入住每人每晚3,240元起，再贈「北藝中心會員12個月會籍」，加購高鐵車票享75折優惠。

源自於2002年的法國、白晝之夜是以跨夜舉行、推廣公共藝術、以及免費參加為活動特點，期望透過藝術喚醒群眾的城市空間自主權。今年已經邁入第七年的臺北白晝之夜是以「士林大戲院Welcome to the Grand Shilin Theater」為主題，規劃出「臺北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、臺北科學藝術園區」4大展區，搭配「實體路徑、遠端參與、現場連線」3大首創的體驗模式，邀請民眾傍晚時分走上士林街頭，探索潮流創作結合在地文化迸發出的亮點，以藝術的角度重新認識都市空間。

四大展區之一的「臺北表演藝術中心」位於捷運劍潭站旁，是顛覆世界、圓球設計的建築，其科技感十足的巨大球體造型，不但突破傳統劇場的樣貌，更顯現出藝術背後的獨特與多元性，同時也展露出藝術世界的包容性。臺北白晝之夜活動當晚將亮相四件作品及多項表演節目與活動，其中包含透過三原色染亮建築，重新賦予北藝中心銀色大球新意義的《召喚士林》，以及讓民眾探訪劇院隱藏空間，揭開劇院神秘面紗的《參觀回路沉浸式互動體驗特展》。

選訂晶華「白晝藝文假期」住房專案的房客，可以預約10月1日晚間六點起的「白晝專車」接駁服務，飯店服務人員將接送貴賓前往士林觀賞上述豐富的藝術作品，同時獲贈北藝中心12個月的會員會籍，一年內可以隨時再行前往北藝中心，盡情享受活動、導覽與課程的專屬優惠。專案另外包含「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，房客可於活動結束後回到飯店，享用新鮮現做的元氣早餐，並恣意享受晚上九點前才需退房的自由時光。