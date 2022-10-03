中央升息，加上房價處在相對高點，導致高雄和台南這二個南台灣直轄市，今年九月買賣移轉棟同步雙降，高雄買賣移轉棟數為2,762棟，月減5.6％，年減24.9％，台南買賣移轉棟數為1,757棟，月減12.9%，年減20.9％。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮3日表示，高雄今年九月買賣移轉棟數為2,762棟，月減5.6％，年減為24.9％，第三季總移轉棟數為8,367棟，單月及單季表現皆為近三年最低點，台南9月買賣移轉棟數為1,757棟，月減12.9％，年減20.9％，第三季總移轉棟數為5,610棟，單月及單季表現雙為近四年最低點。

李家妮表示，高雄在去年下半年開始受台積電議題發酵，台南則持續受南科帶動，同時在去年此時，疫情趨緩、商機逐漸復甦，遞延買氣陸續出籠，因此，讓兩都在去年9月雙雙創下歷年買賣移轉最佳單月表現，基期較高，加上今年第二季起進入升息循環，年減幅也因此較明顯。

不過，以今年前三季表現來看，高雄台南腳步雖跟不上去年，但，她說，兩都建設議題仍豐，剛性需求強勁，與歷年相比表現仍有一定水準；緊接著邁入第四季，評估受央行三度升息、股匯走跌等利空因素，影響民眾購屋信心，買氣可能略趨保守，整體表現應走向量平價緩。

台灣房屋明誠龍勝加盟店長洪誌隆表示，高雄九月雖呈年月雙減，不過，部分熱區仍有交屋潮助攻，帶動區域表現亮眼，像是左營區「i世界」單案就有逾百戶交屋，苓雅區新大樓案「幸福O8」、橋頭區「鳳凰冠」等均有近百戶交屋

而在中古市場表現，雖目前案源釋出同樣有限，屋主對價格依然有所堅持，不過，洪誌隆指出，只要有符合需求且總價較低的物件釋出，買方反而會主動加價，就為了積極搶入手，近期主力成交物件則以800到1,500萬元住宅大樓為多。

台灣房屋台南東門加盟店長蔡裕荏認為，以357棟再奪台南買賣移轉棟數之冠的安南區，為近年台南推案重鎮，九月包括「水岸青」、「詠泉津」等新大樓合計約有百戶交屋，也有不少是新透天宅移轉，近期雖有利空干擾，不過，觀察台南中古市場，整體買氣尚未出現明顯變化，買方依舊持續看屋，帶看賞屋率未減，市場仍以剛性自住買盤為主力。