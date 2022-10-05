中國乘聯會祕書長崔東樹4日表示，隨著政策補貼逐步退出，油價與新能源車銷量關聯度很強，油價高漲帶來近兩年的新能源車爆增。未來隨著國際油價的高位回落，新能源車的銷量也將從倍增的超高速增長回歸高速增長。

崔東樹4日深夜發文指出，由於大陸油價的定價機制與國際油價有關聯，但仍有差異，因此分析新能源車的走勢需要與大陸汽油價格的變化做關聯分析更有效。大陸的汽油價格走勢與新能源車走勢整體趨同，走勢節奏基本保持一致。

崔東樹表示，未來的插電式混合動力車型和中高階電動車的油價敏感度較高，而經濟型的油價敏感度低。隨著車購稅的優惠政策實施，燃油車的稅收不平等壓力降低，車市的走勢相對均衡。

崔東樹強調，2022年的新能源車走勢仍值得期待，2023年的世界經濟衰退，世界新能源車年增率放緩，而鋰礦供給增加，鋰資源價格必然下跌，新能源車的增長將從超高速回歸到高速增長階段。