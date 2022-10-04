今（4）日是世界動物日，民進黨新北市長候選人林佳龍趁著上午的行程空檔，來到新北永和區探「大王」和其他汪喵明星的班。林佳龍強調，他的政見之中「除了人民的福祉之外，各種動物的保育及福利，也必須獲得重視」，引發討論。

林佳龍今日在臉書上表示感謝，「謝謝這幾位貓貓狗狗好朋友來當我募款小物的一日模特兒，大王又乖又超配合，拍出許多可愛又帥氣的照片，讓現場的大家讚嘆不已」，林佳龍始終認為，「一個進步的國家，除了人民的福祉之外，各種動物的保育及福利，也必須獲得重視」。因此，林佳龍的政見中，也有一系列的動保政策，包括「從小落實動保教育，認養不棄養」、「補助寵物疫苗預防針費用」、「補助植入寵份身分識別晶片費用」、「每年辦理寵物大聚會」。

​

最後林佳龍指出，自己的募款小物也將在近期上線，呼籲：「在世界動物日的這一天，邀請大家共同支持動物保護的理念，讓台灣成為人類和動物都能共存共好的國家！」