全世界電動車數量急遽上昇，根據統計，全球現今約有1,680萬輛純電動車使用中，而在台灣以近期電動車銷量估算，估計今年底將有約3萬輛純電動車在全台出現。

南韓發生百貨商場電動車充電時發生火災釀7死，國內則於2個月前藝人林志穎駕駛電動車發生車禍也造成火燒車事件，為能將其火災撲滅，須使用大量消防人車及極大量的水才能撲滅火勢。

新北市消防局於辦理電動車救援講習及實車滅火訓練，在鶯歌訓練中心預定地辦理高擬真電動車實火滅火訓練。(新北市消防局提供)

新北市消防局於辦理電動車救援講習及實車滅火訓練，在鶯歌訓練中心預定地辦理高擬真電動車實火滅火訓練。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局於108年成立車禍救助專隊，其目的為能解決轄內特殊車輛事故災害，今年度為能提昇電動車救援能力，於10月3日及4日辦理電動車救援講習及實車滅火訓練，特別邀請明志科技大學綠能研發中心主任楊純誠教授、黃道易副教授擔任講師，另有機械工程系及智慧載具研發中心及豐仕汽車技術指導，針對電動車高能量鋰電子分析介紹，講解四輪電動車結構與分析，並於本局鶯歌訓練中心預定地辦理高擬真電動車實火滅火訓練。

新北市消防局於辦理電動車救援講習及實車滅火訓練，在鶯歌訓練中心預定地辦理高擬真電動車實火滅火訓練。(新北市消防局提供)

為瞭解不同種類電動車燃燒的特性，授課師資特別重金使用現行電動車之鋰三元電池及鋰鐵電池分別安裝於車上實火燃燒，並使用本局採購之滅火救援器材模擬實際搶救情形，為能應付電動車救援，本局已陸續採購高壓檢電器、緊急電動插頭、滅火毯及車底瞄子，能第一時間使用滅火毯覆蓋車體加上車底瞄子滅火，並插入緊急電動插頭強制車輛斷電及使用檢電器判斷車體是否未完全斷電造成人員觸電。

消防局局長黃德清表示科技日新月異，新式災害層出不窮，唯有不斷地學習加上平時紮實的訓練和熟練專業救援技巧，才能降低傷害，所以我們隨時做好準備，讓市民受到更安全的保障。