年底九合一選舉進入倒數，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文在內的民進黨高層輔選行程滿檔，但外界認為，民進黨選情仍不樂觀。有網友好奇，民進黨一手好棋怎玩成這樣？對此，有名網友4日在PTT回文表示，癥結點就是民進黨的心態已經出大問題，且前幾年靠側翼洗風向上位很成功，如今側翼根本失控，民進黨根本管不住，導致這次各種操作被看破手腳。

民進黨年底選舉遭外界看衰，其中包括前新竹市長林智堅論文抄襲、民進黨台北市長參選人陳時中在擔任指揮官時的爭議以及資深媒體人周玉蔻爭議言行等，都使民進黨選情受到不少衝擊。

有位自稱是死忠綠粉的網友在PTT上問及，民進黨這幾年根本是一手好棋，結果一個林智堅就把一手好棋玩爛，「民進黨現在看來只是拖著老命苟延殘喘」。對此，有網友回文表示，民進黨問題的癥結點在於心態已經出大問題了！該網友也提及，民進黨前幾年靠側翼洗風向上位很成功，但現在側翼根本失控了，民進黨自己都管不了，導致這次各種操作被看破手腳。

該文引來許多網友回應表示「這篇正解，心態問題」、「沒人制衡一黨獨大果然走經了」、「這些大頭都當到怠職了，碰到問題一律刺蝟反擊法」。