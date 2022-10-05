台北市長柯文哲昨在接受專訪時指出，新北市長侯友宜選連任後再選2024有困難，變數還很多。民進黨新北市長參選人林佳龍今（5）日對此表示，變數包括第一是正當性的問題，第二是國民黨的黨內競爭，他建議，侯市長不需要藉助新北市長的位置當作踏板。

林佳龍說，兩次選舉緊鄰不到1年，當然會造成爭議，這也是為什麼很多新北市民期待，年底選出的市長有契約、承諾，要做好4年。侯市長志在2024，我們可以讓他沒有包袱，去成就他，我來當選新北市長，他就很自由，過去歷史上也有這樣的經驗，前總統陳水扁在台北市長選舉沒有連任成功，他去直攻總統大位。

林佳龍表示，市民的眼睛是雪亮的，我們也感受到最近不分藍綠，都在關切這個問題，特別民調也顯示，有4成的新北市民認為侯市長一定會參選2024年1月的總統大選，既然如此，不需要去藉助新北市長做為權力的踏板。

林佳龍指出，侯市長已執政12年，無力又分心，所謂「無力」就是後繼無力，最近幾項雜誌的評比，新北市是年年退步，已經落到後段班，甚至吊車尾。所謂「分心」，分心到下次的選舉大選，當然沒有心來把市政做好。