柯文哲今回擊陳時中，「你沒醫德，還批評別人沒口德。」（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市長柯文哲及無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日接受《17好政點》專訪，被問到民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績85分、疫苗採購90分，柯直批「去死吧」。被陳時中批評「沒口德」；對此，柯文哲今回擊「你沒醫德，還批評別人沒口德。」

柯文哲今早出席貓纜15周年活動，被問到為何會罵陳時中「去死吧」；柯文哲直言，怎麼會有這種自我感覺良好的人，當台灣人民沒有記憶嗎？去年疫情爆發，在台灣打一支疫苗，被當賊一樣處理，還要跑到跌倒或移送法辦。

柯文哲說，最生氣就是，編了8400億防疫特別預算，怎麼還買不到疫苗？最後搞到立陶宛、斯洛伐克不但買到疫苗，還能送台灣，那錢跑到哪裡？不買疫苗、護航高端和阻擋民間團體購買BNT。

柯文哲痛批，你不買，民間買了疫苗，還七擋八擋，沒把台灣人民的生命當作一回事，「你還敢說我沒有口德，你沒有醫德，還說我沒有口德。」