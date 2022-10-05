台北市長三腳督選戰白熱化，民進黨參選人陳時中日前嗆國民黨參選人蔣萬安雙北疫情嚴峻時，他還多發10％疫苗，「他（蔣萬安）又替台北做了什麼事情？」蔣萬安今天怒轟陳時中胡說八道，強調自己爭取相關防疫物資、發起愛心待用餐，第一個提出要訂定防疫紓困條例，並批陳時中分配疫苗對雙北差別對待、不公平，齊頭式的平等是假平等。

蔣萬安今天前往萬華廣照宮參拜，談起陳時中問疫情期間做了什麼，蔣萬安加重語氣痛斥，「他根本胡說八道」，不只中正萬華，台北12個行政區，他都為民眾爭取相關防疫物資，2年前疫情剛爆發時，他是第一個提出要趕快訂定防疫紓困條例的立法委員，一開始提出來民進黨委員還反對、訕笑，後來行政院接受他的意見訂定紓困特別條例，才讓很多弱勢、中小企業、攤商能夠得到及時的紓困，且才有特別預算購買相關防疫物資。

蔣萬安強調，過程中他不只是籌措物資，包括酒精、快篩、口罩等，也在北市12區發起愛心待用餐， 並在萬華設置心理諮商服務，在防疫過程盡心盡力。

他說，反觀陳時中當時對台北市民非常不公平，在分配疫苗上，給雙北疫苗比例不公平，輿論撻罰、民怨四起，好不容易增加10％，但是台北市還是比高雄少，去年6月1日到10日台北市確診數已經破了1000例，高雄還是20例，但是北市與高雄疫苗只是差不多，這樣齊頭式的平等是假平等，實際上就是雙北非常不公平、差別對待。

蔣萬安炮火瞄準陳時中猛轟，「是他（陳時中）開放3＋11、是他說萬華是破口，是他護航高端，是他阻擋民間疫苗，是他把疫苗合約封存30年，是他結合媒體汙衊慈濟，傷害無辜女性。」