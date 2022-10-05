國民黨新竹市長參選人林耕仁5日上午出席「賦能台北、創新未來」論壇，與台北市長參選人蔣萬安、基隆市長參選人謝國樑同框，也針對城市的科技創新與文化願景交換意見。

林耕仁致詞時表示，台北聚集全國最優秀的科技產業和創新人才，也是年輕人實踐創業夢想的首選。他說新竹市全國最年輕的城市，也是護國神山半導體產業的所在城市，新竹同樣有人才密集、產業聚落、以及良好產官學培訓體系。

林耕仁說，除了來學習，也希望未來能有機會邀請各位產業界、政界、學界的先進，能夠讓「台北經驗、新竹實現」，串聯北北基桃竹的北台灣科技產業鏈，追求北台區域共同繁榮。

林耕仁也提到，新竹舊城活化是重要議題，應引進青年力量協助舊城復甦，日前他也有構想，盼借鏡台北URS「城市再生站」，打造Co-working space作為青創、社創、共創的「三創」辦公空間，讓青年落腳發揮群聚效應，創業資源才能陸續進駐，逐步活絡地方經濟。

林耕仁希望能讓科技在新竹落地，讓新竹成為竹科創新創業的實驗場域，他提出落實科技應用從新竹開始，未來城市治理將融入智慧科技，具體落實在市民各項生活中，提升政府施政效能。