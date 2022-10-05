林冠年當場使用漱口水後做吹氣檢測。（羅浚濱攝）

林冠年當場使用漱口水後做吹氣檢測，酒精值高達0.995毫克。（羅浚濱攝）

民眾黨昨天將涉嫌酒駕的林冠年開除黨籍及取消竹北市長政黨推薦，林冠年5日說明他是使用含有酒精成份的漱口水，是疲勞駕駛，完全沒有酒駕，全案已進入司法偵查階段，他會深切反省，承擔所有的責任。

林冠年和其競總辦公室主任李貞秀對這起風波，鞠躬向大家致歉，請社會大眾見諒，聲明譴責黑函惡意扭曲事實真相，並會向民眾黨提出申訴，後續再討論如何進行竹北市長選舉。

林冠年指8月30日凌晨因疲勞駕駛，發生車禍事故受傷，搭乘救護車到東元醫院就醫，隨後接受警方酒測測出0.29 毫克，他當下非常驚訝也表示沒有喝酒，因當下身體狀況不佳也沒想太多。

次日他到新埔分局寶石派出所做警訊筆錄，警方才拿出《警方呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單》要求補簽，當下細看內容才發現，原來漱口水有酒精成分，有可能造成儀器誤判，警方當下並未提供《確認單》也未告知應注意事項。

他上網才發現習慣使用的李施德林除菌漱口水含有酒精成份，才會在酒測時明明沒喝酒確測出酒精成份，警訊筆錄中既有明確表示，他沒喝酒單純，是因習慣使用漱口水造成儀器誤判。他提出購買漱口水的消費單，當場漱口後測出的。

林冠年指支持柯文哲主席的酒駕零容忍，民眾黨中央委員會昨日僅因黑函指控火速開除他的黨籍撤銷提名，能理解黨部對候選人有高度標準，但也呼籲黨部應採「無罪推定原則」，不要落入「司法未審，政黨先判」，回歸事實尊重司法。

林冠年說，他一向堅持喝酒不開車、開車不喝酒，偶有喝酒都會叫代駕，也已提供代駕紀錄給警方，但輿論已經將他判了社會死亡，由新竹的選舉非常重要，有心人士為了選舉已經失去人性，打不下高虹安退而求其次來打他，切身體會國家機器的無所不用其極。

林冠年肯定基層員警戰戰兢兢為民眾服務，但沒有標準的SOP，未告知《呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單》，產生這麼大的程序瑕疵。

林冠年強調透明施政的重要性，陽光照進來黑手才無處可逃，呼籲選舉應該回歸政策辯論，希望所有的黑手到他為止。

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