一輛統聯客運一早7點多行經嘉義縣太保市北港路與麻太路路口時，不知何故竟撞上右側電線桿，電線桿被撞斷、歪斜，車頭嚴重毀損，由於當時車上僅司機1人，並無搭載乘客，初步了解無人受傷，目前警方還在調查車禍狀況。