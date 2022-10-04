嘉義太保車禍 統聯司機撞斷電線桿 車頭全毀 09:082022/10/04 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統聯客運撞斷電線桿，導致電線桿歪斜。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛統聯客運一早7點多行經嘉義縣太保市北港路與麻太路路口時，不知何故竟撞上右側電線桿，電線桿被撞斷、歪斜，車頭嚴重毀損，由於當時車上僅司機1人，並無搭載乘客，初步了解無人受傷，目前警方還在調查車禍狀況。 台61線重機翹孤輪 正妹女騎士被罵爆遭網起底 警方回應了 汐止婦人長期精神狀態不穩定 涉嫌縱火函送偵辦 討嘸保護費還被嗆 男開槍丟爆裂物 #電線桿 #統聯 #北港路 #警方 #撞斷電線桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子量販店偷店員手機 遭逮身上搜出安非他命 11:192022/09/29 社會 避免長輩車禍 楠梓警方加強宣傳 16:002022/10/02 寶島 殯葬停車場爆口角 中壢男亮刀恐嚇被女友勸離 12:022022/09/29 社會 天道盟幫內互打！新竹分會長遭開10槍 槍手為北山會份子 09:422022/09/29 社會 自小客車與大型重機車發生碰撞 警方初判：兩車均有肇責 12:332022/10/01 社會 警犬擒匪差點被爆頭 員警殺人救狗 驚險畫面曝 15:022022/10/03 搜奇 台中14歲少女雙載車禍「掉出槍」 男車主現身曝藏槍理由 15:072022/10/03 社會 新營區真武殿遶境3日 警方全面啟動交管 17:332022/09/29 社會 彰化透天厝旁離譜違建！人行道、路燈全消失 縣府要查了 08:542022/10/03 社會 極樂片公開！赴柬埔寨被害轉加害人 為尋歡狠騙不手軟 07:212022/10/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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