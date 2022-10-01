神岡區中山路與三民路口，昨天傍晚發生自小客車與大型重機車碰撞的交通事故，全案正由警方協助善後處理中。（民眾提供）

轎車與大型重機車發生碰撞 警方初判：兩車均有肇責

「馬路如虎口！」台中市48歲的洪姓男子，昨天傍晚5時47分，駕駛自小客車沿神岡區中山路左轉往三民路方向行駛；行經神岡區中山路與三民路口時，與24歲黃姓男子騎大型重機車，沿同路對向直行往神岡方向行駛，於路口發生碰撞。警方指出，黃男身體多處擦傷，無生命危險，全案由警方協助處理中。

警方指出，昨天傍晚5時47分許，豐原分局社口交通小隊接獲民眾報案，在神岡區中山路與三民路口發生自小客車與大型重機車發生交通事故，經警方初步查處，係自小客車洪姓男子沿神岡區中山路左轉往三民路方向行駛，行經事故地點，與大型重機車黃姓男子沿同路對向直行往神岡方向行駛，雙方於路口發生碰撞。

警方表示，洪男未受傷，大型重機車駕駛黃男身體多處擦傷，經送醫治療，目前無生命危險。雙方經警方施以酒精濃度呼氣檢測，酒測值均為零；全案警方已調閱周邊監視器影像釐清案情中。

警方初步研判，為自小客車未依規定讓車，大型重機車未注意車前狀況。該路口為多岔路口。豐原分局呼籲，用路人使用道路應遵守相關「路權」規定，行經路口更應依照號誌指示並減速慢行，以避免發生意外事故。