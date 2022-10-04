警方查獲江男涉嫌藏身在社區大樓販毒，依毒品危害防制條例送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

毒販遭警查獲不擔心自己刑責 緊抱寵物鸚鵡哀求助安頓

台中市警局刑大偵三隊查緝毒品，發現43歲江男藏匿在住宅大樓2樓販毒，將社區鑰匙扔下樓或放在信箱內讓買方自行上樓交易，警方月前到場搜查，江竟抱著裝有鸚鵡的寵物背包不離身，警方一度懷疑鳥身上藏毒，搜查無所獲。警方今天表示，江涉毒被逮不擔心重罪刑責，竟哀求協助找人照顧鳥，依毒品危害防制條例送辦。

刑大偵三隊溯源查緝毒品案，循線發現江男藏身在北區1棟社區大樓的2樓民宅從事販毒工作，經2、3個月跟監追查，發現江男接到購毒電話，會將社區大樓大門鑰匙自住宅扔下樓、甚至放在信箱，讓買方自行上樓交易，迂迴躲避警方查緝。

警方在今年9月2日展開搜索行動，當場查扣海洛因9公克、安非他命7公克，還有分裝袋、磅秤等工具，不法所得新台幣20萬元。

在搜索過程中，警方發現江男緊抱持著裝有鸚鵡鳥的透明寵物背包，一度懷疑藏毒在背包內或寵物鳥身上，搜查並無所獲。

讓警方傻眼的是，江男似乎不擔心自己將要面對販毒重罪刑責，反而對他的寵物鸚鵡鳥放不下心，擔心自己一旦被警方帶回偵辦，鸚鵡恐如此情深的毒販，警方也暖心協助找到親友暫代照料，將他依毒品危害防制條例移送檢方偵辦，檢方複訊後，以5萬元交保。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！