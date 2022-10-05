員警使用電擊槍及辣椒水將呂男制伏。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮呂姓男子4日17時54分許，懷疑有人中監視他，不僅開車衝撞別人店家，還拿2把菜刀衝到通霄派出所揚言自傷，並對值班員警吆喝、咆哮，甚至拿刀揮舞，警方立即使用拋射式電擊器及辣椒噴霧，順利將他制伏解除危機，所幸無人員傷亡。

根據了解，呂男疑似懷疑某家檳榔攤負責人暗中監視、傷害他，他便開車衝撞該檳榔攤，隨即偷走店家的機車，回到家中後，呂男拿出2把菜刀，再騎車到通霄派出所，並向警方大吼並揮舞菜刀，現場警方立即武裝盾牌及警棍、電擊槍與其對峙。

通霄派出所及偵查隊員警，當時勸呂男放下手中刀械，但呂男不聽勸誡，隨後更情緒失控走向員警揮舞菜刀，員警見狀立刻射擊電擊槍及噴灑辣椒噴霧，呂嫌當場倒地遭制伏並逮捕上銬，警方先將男子戒護送醫治療，再帶返所製作筆錄，全案依毀損、竊盜、妨礙公務罪現行犯逮捕，解送苗栗地方檢察署偵辦。

通霄分局分局長陳文彬呼籲，警方為維護地方治安，對於任何犯罪及對於公權力的挑釁決不輕容，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員，也要嘉許分局同仁冷靜及機警的執法精神與方式，無人員傷亡，成功將犯嫌逮捕。