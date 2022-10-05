1名女網友稱根據習俗婚後4個月，新娘房不能讓別人進入，她因此都會鎖門，但她的公公卻堅持不能鎖門，她還發現公公會拿鑰匙偷偷闖入，甚至「偷翻衣服」，讓她崩潰PO文詢問怎麼辦，其他網友建議她家中裝監視器，「不管習俗怎樣，亂進別人房間很沒水準」。

該名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她日前依照習俗，結婚後4個月內，新娘房除了新婚夫妻外，不能讓任何人進入，因此她都會鎖門，但她的公公沒有與她住一起卻有她家鑰匙，還一直要求他們不能鎖門，她甚至發現公公會趁她與丈夫不在家時偷偷闖進屋內，讓她相當不解。

該女網友不理解公公為何要偷偷闖進她家，公公則解釋是要幫祖先上香，還說因為兩家住得很近，所以就直接過來了，但原PO還有發現另一件更詭異的事，就是她的衣服會被亂丟，讓她不明白公公到底有什麼用意。

其他網友留言「監視器裝起來！不管習俗怎樣，亂進別人房間真的覺得很沒隱私！而且很沒水準」、「先裝監視器，避免真的錄到不該錄的也好給先生看」、「沒聽過這習俗，把你們家的祖先請到公婆家去，沒事別來，有事打電話」；據悉在婚後4個月內，「新娘神」還會在新人身邊，因此不能參加其他人的婚宴，會把喜氣沖散，同時也應避免在外過夜，新娘房也不要隨便讓人進入。