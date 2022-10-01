《超級王牌棒球隊》收官，許淑淨（右起）、薛銘文、姜巧文。（巨宸、民視提供）

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》最終戰挑戰「大魔王」統一7-ELEVEn獅隊，外野手林安可擔任一日總教練，而原本的總教練「餅總」林岳平則是自己上場投，球速一度飆出135km以上，完全沒要放水，越投越快讓場邊不時傳出「哇喔」的歡呼聲，主播「卓卓」卓君澤忍不住驚呼：「餅總真的是動真格的啦！」更讓「超級王牌棒球隊」總教練「東哥」黃忠義也技癢，親自上場打擊。

「超級王牌棒球隊」官方Youtube點閱突破300萬，上萬網友從第一集緊追，看著這群不會打棒球的小白，訓練4個月到會打棒球，都濕了眼眶留言直喊感動，他們最終戰與統一7-ELEVEn獅隊對決，獅隊總教練「餅總」林岳平賽前先是鼓勵對手，「棒球是很細膩又占技術層面很高的運動，下了場不要想著只有訓練4個月，當自己是打了40年的老手，盡可能創造自己最獨特的表現！」

果然1局上「超級王牌棒球隊」就立刻取得1分領先，「羽球男神」呂佳彬面對強敵也展現企圖心盜壘成功，解鎖任務，甚至之前難達成的「雙殺任務」，也靠著三壘手「足球歐巴」薛銘文傳回本壘，本壘再傳一壘手「奧運金牌」許淑淨雙殺成功，流暢程度和4個月前的棒球小白大不同，兩隊對決鹿死誰手讓棒球迷已經迫不及待。

4個月前由「東哥」黃忠義率領的教練團，接下超級任務組成「超級王牌棒球隊」，宣布結束這段訓練旅程，教練團頒發畢業證書，全員各自擁抱哭成一片。里約奧運射箭銅牌譚雅婷眼淚奪眶而出感謝教練，「即便我投不好，他們還是一直鼓勵我，這是我從來沒有感受過的溫暖。

以前當選手都是一個人，沒有辦法體會團體運動，或是有人一直在後面給你鼓勵。」「體壇周子瑜」跆拳品勢女神姜巧文也感動回憶，「紹熙教練私下跟我說，東哥不希望妳當花瓶，所以我想要打破這件事情，不希望大家只覺得我長得好看，我更想把每次的表現都做好！」

《超級王牌棒球隊》開播3個多月，觀眾見證這群棒球小白從不懂規則、漏接失誤到最後的大進化，上一集對決退役職棒選手組成的「亨達長青棒球隊」，不但喚起球迷回憶殺，「超級王牌棒球隊」的穩定表現更備受觀眾肯定，紛紛留言讚嘆，「看到那麼多的上古神獸傳奇人物，小時候看棒球的回憶湧上心頭」、「身為老球迷真是感動滿滿」、「覺得自己也跟著球隊一起成長了」、「大家進步好多，也看到教練團的用心」、「說只練4個月真的不信欸」。《超級王牌棒球隊》最終戰就在今（1日）晚10點民視無線台開播、周日晚上10點LINE TV播出。