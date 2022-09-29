第9屆立德盃全國青少棒錦標賽23日在高雄立德棒球場火熱開打，今年共有56支隊伍競賽，高雄市忠孝國中先前以7戰皆捷的實力晉級29日冠軍戰，冠軍賽上忠孝小將火力全開，全場轟出8支安打，終場以4比1擊敗南投中興國中，奪下高雄市睽違4年的冠軍獎盃。

忠孝國中棒球隊一路從預賽打入決賽，並寫下8戰皆捷的紀錄。今天下午1時的冠軍戰對上南投中興國中，忠孝國中再度發揮強大火力，洪祈恩一個2分打點的安打，1局下就以3比0打下致勝的賽局，第4局再打下1分。中興國中則6局得1分，並於7局上結束比賽，以1比4敗給忠孝國中。

由高雄市教育局主辦「第9屆立德盃全國青少棒錦標賽及全國青棒錦標賽」，在立德棒球場點燃戰火，今年總計有多達88隊全國棒球勁旅參賽，其中青少棒有56隊，青棒有32隊，在高雄市7座棒球場開打。青少棒於9月23日至9月29日先開打，青棒於10月12日至10月17日登場。

高雄市教育局長謝文斌說，高雄市教育局舉辦立德盃棒球賽，主要將高雄立德少棒1974、1977在美國威廉波特，勇奪2屆世界少棒冠軍榮耀重現，已成為全國棒球運動重要比賽，年年均吸引各縣市勁旅報名參賽。高雄市三級學生棒球運動將朝向全方位的發展，重視球員培養學科基本能力與公民素養，讓球員們能夠快樂打球、快樂學習、健康成長。