年底大選投票時間逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩自930大誓師後，網友敲碗何時有下一場？柯志恩今（5）日強調，無法密集舉辦大行動，但接下來將舉辦11場分區街講，首場10月7日晚間將與國民黨台南市長參選人謝龍介連袂造勢。

柯志恩的教授身分深植人心，但也成為包袱，太過倚賴智庫、理論、數據，反而給人距離感。她日前接受本報專訪時坦言，的確有待檢討，因此將改變作戰模式，調整說話風格，10月起前進廟埕開講，要用更接地氣的語言走入人群、傾聽民意。

柯志恩今在臉書指出，930誓師大會結束許多網友都來詢問下一場是什麼時候？「我們沒有無窮的財力物力、不是資源豐厚的民進黨，所以沒辦法很密集的來辦大型活動」。

「再綠的地方，再艱困的地方，在路邊，在您身邊，把我的理念，和您分享。」柯志恩強調，雖然沒財力和物力，卻有信念和決心。接下來，將舉辦11場分區街講，跑遍高雄，走進廟口、走進巷仔口。

柯志恩也預告，第一場將於​10月7日晚上7時，在三民區三鳳宮（河北二路134號）舉行，邀請在地三民區議員童燕珍、黃柏霖、黃香菽、曾俊傑 ，更邀請到大家最熟悉的謝龍介來助陣，南高串聯！此外，也邀請到金曲歌王翁立友來為鄉親們獻唱場子不大，就是溫馨。