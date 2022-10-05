國民黨桃園市長候選人張善政推出《善GO方程式》第3集羽球篇，找來在地羽球國手楊博涵與盧敬堯切磋球技，簡單熱身後，張善政高喊「巔峰的感覺有回來了！」並在雙打環節，擊敗楊博涵與團隊發言人何元楷的組合。張善政說，桃園有很傑出的運動選手，當選市長後，將讓官方與民間企業聯手，在選手養成階段挹注資源，讓桃園成為最亮眼的運動城市。

張善政指出，自己求學時最喜歡的運動是羽球跟籃球，在美國念書時，每周五都會和朋友相約在體育館，打羽毛球打到半夜12點，。為了驗證候選人是不是真的「有料」，2名國手先安排熱身環節，透過左右轉拍擊球，搭配簡單擊球腳步測試，張善政都一一過關，他還強調「巔峰的感覺有點回來了」。盧敬堯則稱讚張善政協調性很好，球點也都抓得很準。

張善政說，很高興利用拍影片的機會和2名國手切磋，桃園除了羽球之外 ，還有很多傑出運動，像是棒球、田徑、游泳等，外界通常在國際比賽時，才會注意到選手，但選手在培養的階段，是最需要關注的。他也強調，未來入主市政府，將針對基層運動員的養成挹注資源，此外，也要透過民間企業，有心培養運動員的企業，一起共襄盛舉，把運動員帶到國際，讓桃園成為運動最亮眼的城市。