國民黨桃園市長參選人張善政日前批評蘆竹國民運動中心存在大量疏失，也酸民進黨對手鄭運鵬「能不能幫桃園人生氣一下下就好」，卻遭指是烏龍爆料，鄭運鵬今天對此表示，張善政從來桃園參選之後，並沒有很仔細去看桃園的發展和桃園的進步，他只看到小問題，沒有看到大進步。

鄭運鵬說，從鄭文燦市長上任之後，桃園從沒有國民運動中心，到現在10個國民運動中心，不管是公共工程這麼多的進步，其實多多少少都會有工程上需要改善的地方，所以才會有合約的驗收、保固制度，所以驗收跟保固如果可以做得好，相信這個品質都是沒有問題的。張善政問他要不要生氣一下，想要請教他的是，生氣如果可以解決問題的話，那大家都拍桌就好。

鄭運鵬表示，張善政在擔任行政院長時也質詢過他，大家是不同政黨也以禮相待正面質詢。長期擔任民進黨執政黨團的幹事長，知道在國會也好、地方事務也好，生氣並不能解決事情，他要我生氣一下，覺得他可能不是很了解包含合約也好、公共工程應該怎麼樣來處理，這一點有點遺憾。那也有人說，他可能沒有到現場看過，他的團隊所講的鐘乳石，其實就是一般防水改善的技術用料跟技巧，所以他沒有去看現場，以為每個國民運動中心，每個公共工程都有問題，這個對桃園市很大的侮辱。

鄭運鵬說，也要請教張善政先生，過去他在擔任政務委員、行政院副院長、院長的時候，桃園最重大的交通建設機場捷運，長達5年沒有辦法通車，那個時候包含國民黨執政的交通部、桃園市議會的議員，去坐試車的時候煞車煞不住還變成碰碰車，他不但沒有辦法解決，請問他有生氣過嗎？參選市長不需要把桃園每一件事情都看成問題一大堆，他可以宣傳自己的好，可以看到桃園的進步，可以講出自己的政策，不需要把每一件事情都講得好像桃園一文不值。