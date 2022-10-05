桃園八德國民運動中心日前因台東地震，場館天花板被震垮，近期蘆竹國民運動中心也被踢爆存在大量疏失，對此國民黨桃園市長候選人張善政指出，蘆竹是民進黨候選人鄭運鵬的選區，他除酸對方，「能不能幫桃園人生氣一下下就好」，也呼籲鄭應要求桃園市府公開疏失。

國民黨桃園市議員詹江村2日在臉書發文指出，蘆竹國民運動中心監工驗收有問題，H鋼搖晃、電梯鋼索可能斷裂、牆壁漏水導致漏電開關燒毀，危險級數被評定為嚴重的第四級。

張善政今（5）日發文，表示鄭運鵬是蘆竹區在地立委，面對可能威脅市民安全的公共建設，「你難道不該生氣、究責？不該替市民發聲？」他也質疑，八德羽球場天花板被地震震垮至今已18天，桃園市府廁所啟用首日汙水倒流至大廳到現在已第10天，蘆竹運動中心4天前也被踢爆缺失，鄭替市民討了什麼公道？

張善政呼籲鄭運鵬應負起在地民代的責任，要求桃園市府即工務局公開所有疏失，並且立即改善，「不要再當鄭文燦的遮羞布，用掩蓋工安缺失，換取政壇老大哥的支持」，最後他更酸鄭，要他能不能幫桃園人生氣一下下就好？