今年九合一選舉，苗栗縣長選舉因為國民黨分裂，恐成地自治以來，首度變天，民進黨插旗有望，展開重兵部署，據了解，新竹市長初選被黨內「沒收初選」的鄭宏輝轉戰苗輔選，選情倒吃甘蔗，連祕書長林錫耀非常振奮，為此不斷向鄭感謝。

苗栗縣長選舉三腳督態勢已然成形，脫黨的鍾東錦、國民黨的謝福弘、民進黨的徐定禎，各自佔有一定的板塊；黨內人士指出，鍾東錦實力堅強，但是「黑歷史」不斷，反讓徐定禎的支持度看好。

據長期參與苗栗選舉的基層幹部表示，自從行政院政務顧問鄭宏輝接任競總執行長後，競選團隊的腳步變得更加緊湊，選情也變得越來越熱絡。

苗栗選情越打越熱，從民進黨不被看好的艱困選區，一躍成為全國關注的重要戰場，從最近媒體曝光度、及徐定禎網路聲量成功操作，徐定禎臉書貼文成功引起民眾討論，尤其徐的模特兒女兒曝光後，炒熱選情，拉了不少年輕選票，讓徐擁有「國民岳父」封號。

據了解，鄭宏輝被邀請加入競選團隊，除了自帶超強空戰能力外，另一個原因在於鄭宏輝參與2014、2018及2020年，民進黨在新竹市三腳督的選戰，擁有豐富的三腳督選戰操盤經驗，這次協助設定選戰策略，讓這次民進黨在苗栗的選戰有所突破。

在地基層幹部說，自從鄭宏輝加入徐定禎團隊後，從競總內部的IKEA Style到整體的主視覺設計、全牆面設計，包括新聞、文宣、網路各項工作也都由鄭團隊一手包辦。

有民進黨要角就表示，徐定禎團隊的組成，除了原本地方的組織人士外，英系、新潮流也都參與其中，因此競選團隊一開始像是多頭馬車，大家的指令和想法很多，卻缺乏人來整合與執行，因此鄭宏輝在整合上，下了許多功夫。

從鄭宏輝顧全大局回到新竹幫候選人站台，再到苗栗協助選戰運籌，民進黨高層表示，從鄭宏輝這幾個動作就能看出他的大氣，黨內同志以及民進黨支持者都覺得「很感心」，而徐定禎的選情越來越好，表示鄭宏輝的操盤確實看到效果。