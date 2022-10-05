同鄉會近百人前往鍾東錦競選總部站台。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣7大各省同鄉會向來都被視為深藍軍部隊，5日上午9時30分相約前往苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部，齊聲高喊「縣長唯一支持鍾東錦」，他們認為雖然鍾東錦被國民黨開除黨籍，但仍然是藍營的一員，而且是最有能力帶領苗栗改變的人，所以今天組成後援會要全力相挺鍾東錦。

苗栗縣各省同鄉會、廣東同鄉會、廣西同鄉會、湖南同鄉會、四川同鄉會、安徽同鄉會、河南同鄉會以及江蘇同鄉會等主要幹部，一行約近百人幫鍾東錦站台，其中還包括高齡97歲的溫奶奶，她說，自己是鍾東錦的鐵粉，經常看到鍾東錦熱心公益、捐款助學的新聞，卻還遭到對手打壓、抹黑，這一次得知同鄉會要到總部，不管怎麼樣都要跟來幫忙加油打氣。

多位各省同鄉會理事長表示，看到國民黨近期的表現真是令人堪憂，從否認九二共識、跟著民進黨的腳步走、到對前日本首相降半旗，不但嚴重傷害黨員對國民黨的信任，尤其針對苗栗縣長提名，黨中央聽信讒言，直接沒初選，又提名一個大家完全不認識的人選，讓大家難以信服。

他們說，鍾東錦曾幫國民黨加倍舉辦100場公投說明會，疫情期間，還自掏腰包為醫護人員購買便當，種種作為都是幫國民黨加分，反觀對手為苗栗毫無作為，相較之下鍾東錦是在國民黨最困苦的時候，掏心掏肺幫忙，因此這一次決定不再支持國民黨提名的人選，將轉而全力相挺鍾東錦。

鍾東錦說，聽到各省同鄉會的心聲，除了感謝還是感謝，並宣誓「育兒、助學、保健與養老」等4大方向，因地制宜、優化升級的福利政策絕對會堅定執行，針對目前完全停滯的兩岸關係，他也主張應盡快重啟溝通，確保台商在中國大陸的權益不受影響。

他同時重申當選苗栗縣長後，將會以最快的速度，協調18鄉鎮市公所和代表會，發放每人每年3000元的三節敬老金，讓苗栗縣長輩們感受到應有的尊重。