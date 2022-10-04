4日正逢重陽節，苗栗看守所為了重視所內65歲以上長輩收容人權益，安排贈送壽桃給收容人，祝賀福氣安康，出獄後得以安居生活，苗所並安排社工宣導老人福利措施，出所相關銜接資源，帶領長輩們做毛巾操，度過一度溫馨的重陽節。

苗栗看守所表示，農曆「九月九」是傳統的重陽節，「重陽」也叫「重九」，為《易經》中把「九」定為陽數，九月九日，兩九重疊，謂之重陽，由於「九九」和「久久」同音，有長長久久的含意，因此有長壽之說，現今的重陽節，被賦予了新的含義，成為尊老、敬老、愛老、助老的老年人的節日。

苗栗看守所為歡慶重陽佳節，於4日在所內辦理「銀髮有愛、歡聚重陽」活動，就是針對目前矯正機關重視收容人權益，依個別化處遇計畫，給各類別收容人相對應的處遇措施，因此針對年長者給予適當的飲食、穿著及醫療等協助，並在活動中贈予65歲以上收容人每人1顆壽桃，祝賀福氣安康，待執行出所後，能安居生活，頤養天年。並由社工宣導老年保健福利措施，解說出所後相關轉銜資源，同時帶領長輩們進行毛巾健康操，展現長者的熱情與活力。

苗栗看守所所長張龍泉表示，台灣已逐漸進入高齡化社會，在全國各地矯正機關收容的高齡收容人也相對地增加，規劃適合老年個案的處遇及硬體設施，也是矯正機關目前刻不容緩的工作，苗栗看守所秉持貫徹矯正署政策，期望讓每位長者在愉快、和樂的氛圍中歡渡專屬於他們的節日，並給予最虔誠與最深的祝福。