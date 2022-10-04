今天是重陽敬老節，台東縣議會副議長林琮翰4日媒合民間團體聯合捐贈物資給台東24站文健站。（蔡旻妤攝）

今天是重陽敬老節，台東縣議會副議長林琮翰4日媒合民間團體聯合捐贈物資給台東24站文健站。（蔡旻妤攝）

今天是重陽敬老節，台東縣議會副議長林琮翰4日媒合民間團體聯合捐贈物資給台東24站文健站，長輩開心用餐。（蔡旻妤攝）

今天是重陽敬老節，台東縣議會副議長林琮翰4日媒合社團法人富盛慈善關懷協會、公勝保險經紀人、犁山老母功德會等民間熱心團體，聯合捐贈2000公斤白米、血壓機及額溫槍給台東24站文健站。林琮翰也特別與伊濘部落文健站長輩慶生同歡，並一起享用午餐牛排。

「配合重陽節來關心長輩，有意義也很溫馨！」在地牛排業者林小姐說，平時都是善心人士捐贈偏鄉小學，這是是第1次到文健站烹煮餐食給長輩吃。林姓業者說，配合長輩用餐需求，特地提早來到現場，逐一詢問長輩們，想吃清淡點或是加辣等需求，她說，除了帶給長輩過節氣氛，也可提供蛋白質等營養補助。

林琮翰也在現場為部落長輩高歌慶生，表示，感謝各愛心團體的共襄盛舉，特別在九九重陽敬老節這1天，尤其在917、918花東大地震後交通不便之際，仍排除萬難到台東一起做公益；捐贈儀式後捐贈團體特別邀請台東市著名的夜市牛排業者，在文健站煎牛排並與給文健站長者一起享用午餐。

各文健站代表在伊濘部落的贈送儀式中接受愛心物資，林琮翰募集各界團體一起做愛心，捐贈的物資有白米2500公斤、血壓機30台、額溫槍30支，分送台東市及卑南鄉內的文健站，合計24站防疫器材及相關物資。