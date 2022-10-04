后里所副所長張永昇與阿公現場親切互動，除祝賀長輩長壽健康，並不忘提醒大家要注意防疫，宣導交通安全。（警方提供）

「家有一老、如有一寶！」今天是九九重陽節為弘揚「敬老崇孝」的傳統，喚起民眾對老人居家交通安全的重視。大甲警分局后里分駐所於昨晚在舊社里活動中心前空地舉辦「社區治安座談會」，提醒高齡長者加強宣導正確交通安全觀念；並透過趣味學習有獎徵答等活動宣導方式，讓長輩和民眾「玩中學、學中玩」強化交通安全觀念。

后里所副所長張永昇與阿公阿嬤現場親切互動，除祝賀長輩長壽健康，並不忘提醒大家要注意防疫，宣導交通安全時不斷叮嚀在場阿公、阿嬤騎車、走路要停、看、聽，行經路口要慢、看、停，培養防禦觀念；保護自己與其他用路人的安全，有效降低交通事故發生，也提醒民眾交通多一分注意、少一分受傷。

昨晚座談會中，警方也聽取民眾對於治安、交通提供建言，里民提問偏重居住治安安全與反詐騙預防的問題，張永昇細心答覆，將各種可能情況深入淺出說明；也呼籲在場長輩不要輕意相信詐騙集團的技倆，一起共同防止詐騙案件的發生，讓與會民眾安心、解決問題，民眾對於員警積極的態度感到滿意。

大甲警分局強調，社區治安座談是警民良好的溝通橋樑，有效凝聚對於社會治安及交通工作的共識，期盼社區的每一份子都能提升犯罪預防意識並發揮社區聯防的功能，一同營造優質、安全的生活環境。