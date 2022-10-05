中天綜合台《小明星大跟班》今（5日）晚10點播出「同性質藝人三選一！你的條件有比我好嗎？！」，節目一開始，藝人鄭仲茵就點名張家瑋最沒觀眾緣：「我跟她去出外景，她出場的時候就有人說『叫她來幹嘛』？我當下想說可能是戲裡形象的關係而已，但之後開會，長官特別來說戲要調整一下，因為她的部分收視率掉得很難看。」但在場來賓認為演反派又要討喜的要求太強人所難，鄭仲茵則分享自身經驗：「壞到連觀眾都不想看也不行，你要壞到觀眾又愛又恨，想轉台又轉不掉。」

張家瑋反控鄭仲茵沒觀眾緣，因為她曾被鄭仲茵的「壞」震攝過，鄭仲茵則冷回應：「現在的年輕人，自己演不好還要怪長輩兇。」此話一出，讓張家瑋滿肚子委屈，她還透露因為自己壞女人的螢幕形象，連廠商都以此為由拒絕與她合作：「演壞人真的很吃虧，因為在螢幕前演戲，跟觀眾距離比較遠，他們對你的第一印象就是壞人，也因為有壞人的形象，業配廠商會覺得你形象不好，不適合幫他們宣傳產品。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。