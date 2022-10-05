女星黃嘉千日前爆出和加拿大籍老公夏克立結束16年婚姻，並在上個月展開離婚官司，而本月4日傳出黃嘉千在加拿大提告夏克立的官司已勝訴，台灣的離婚官司預計在11月也將會有結果。對此，夏克立先在IG上否認判決結果，並強調「我才是受害者」，今（5）日稍早又再度於臉書上發文公開不來台灣的真正原因，怒斥自己被「某些人」冠上許多不實的罪名，讓他感覺這個社會毫無正義。

夏克立5日再度在臉書上發文，透露自己看到報導指稱他疑似精神狀況不佳才無法來台出庭，讓他感到相當憤怒，痛批「這完全是謊言！根本沒有證據」，接著解釋自己不來台灣的理由，是因為怕被「某些人」冠上更多不實的指控跟罪名，另外也讓他對於這個社會缺乏正義感到難以置信，甚至懷疑現在的社會「在被證明有罪之前是無辜的？這絕對是一個笑話」再度引發眾人關注。

事實上，夏克立在昨日晚間就曾在臉書上發文，將自己的離婚官司比喻為「加拿大版的強尼戴普案」，並在文中強調明明還沒有判決自己卻被黑了，讓他忍不住怒批「到底是誰在對外放話與操作想欺騙大家，一直在抹黑我，我才是被害人，我一直被迫要出來澄清」，他也希望能低調處理相關事宜，但等到的卻是台灣媒體對他不利的新聞報導。

而黃嘉千則是爆出離婚事件後就更加低調，即使出席公開活動也不願多作表態，面對好友彭佳慧日前在演唱會上的鼓勵，她則在台下不發一語頻頻拭淚，讓眾人看得相當心疼。