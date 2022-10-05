南韓女團「少女時代」成員潤娥（林潤娥），出道多年憑著亮麗外表與清新氣質擄獲不少粉絲的心，加上自然不做作的個性使她人氣居高不下。而近期因電影《機密同盟2》再創佳績的她，日前也受邀飛往法國巴黎參加一年一度的時裝周，而她一出場便以罕見地「超激短裙造型」吸引眾人目光。

潤娥近日受邀前往法國巴黎參加精品Miu Miu 的時裝大秀，而穿搭風格一向優雅、帥氣的她，這次穿上一件灰色長版大衣，裡面搭配紅色上衣與黑色透視內搭，下半身則是穿著超短白色百褶裙搭配過膝白襪，大方展現性感火辣的腿根及絕對領域，一個不小心還可能因此走光，如此大膽的穿搭令粉絲驚艷不已，紛紛表示「女神太美了」、「難得穿這麼辣」、「這是什麼小心機穿搭」、「姊姊的腿又出來營業了」、「美到不行」。另外，潤娥當天也展現了超強的親和力，與熱情的粉絲們自拍合照，讓眾人羨慕不已。

事實上，潤娥過去雖由少女時代成員身分出道，但2008年開始她將事業觸角伸向戲劇圈後，就一連在《總理與我》、《武神趙子龍》、《THE K2》、《戀愛中的王》、《極限逃生》、《Hush》等多部電視劇及電影中獲得好評，如今又憑著電影《機密同盟2》及電視劇《黑話律師》再創事業巔峰，人氣不可小覷。