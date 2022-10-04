10月2日水星終於恢復順行！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，水星順行後射手座、獅子座、天秤座、雙子座、處女座開始轉好運，即便水逆期間發生的衝突與煩惱依舊存在，但似乎變得沒那麼令人苦惱，若能承受結果，並嘗試新的計劃與做出改變，一切都將慢慢步上軌道。

第五名、射手座

水星順行後，射手的職場運勢明顯好轉，之前卡關的企劃、難纏的客戶，或是找你碴的同事都能順利擺平，這也讓你的工作效率大幅提升，讓同事們都對你另眼相看。另外，此次水星順行也帶給射手提升地位的能量，可能是職場上有望升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你的社經地位提高不少。

第四名、獅子座

水星順行後，獅子最明顯翻轉的好運就是財運，水星在你的「財務宮」恢復順行，加薪的機會非常高，還有可能額外獲得讓人欣喜的獎金。另外創業、兼職、做副業的獅子也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，若有考慮投資理財，此時正是最好時機。

第三名、天秤座

天秤終於可以好好喘口氣了！之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心俱疲，不過水星恢復順行後，你做任何事都會一帆風順，尤其是事業上的轉變，各個都是好機會，舉凡升官、加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。

第二名、雙子座

水星順行後，雙子終於得到解脫，不論愛情或親密關係都能得到昇華，單身者也有機會遇到一個身心靈都非常契合的對象。另外水星順行也為雙子帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以買彩券試手氣，或許會有意想不到的收獲。

第一名、處女座

水星順行後，處女終於從谷底翻身！整體運勢無論生活、愛情、事業、財運，就連情緒、健康都會越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為處女趕跑小人、帶來貴人，而這波貴人運勢也可在年底前為你帶來極好的機會。