人的一生很難一帆風順，難免會碰到各式各樣的挫折，身處困境時，面對困難才有望衝破阻礙，若心中只想著逃避，就很容易產生不想幹的念頭，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、雙子座，遇到挫折後心中的不安開始動搖，會開始覺得能力不如對方會拖累別人，萌生想要辭職的念頭。

▍巨蟹座

巨蟹座喜歡清靜，特別怕麻煩，一旦碰到個什麼挫折，就會開始有壓力，忐忑不安，巨蟹座不喜歡大風大雨的環境，應變能力比較慢，加上膽子比較小，過於謹慎，要對抗挫折，需要時間的洗禮和熟練的技巧，如果自認可能撐不過，就會興起離職的念頭。

▍雙魚座

雙魚座敏感、想得多，思想容易悲觀，常朝著負面方向想事情，碰到挫折時，容易打退堂鼓；喜歡海闊天空、悠閒步調的他們，一想到即將面對種種麻煩，如果沒有足夠的旁人支持，就容易想算了，離職也罷。

▍雙子座

別看雙子座平日天不怕地不怕的樣子，其實都是表現給別人看的。缺乏耐心的他們，碰到挫折時如果要很花費精神和時間解決，除非涉及的利益巨大，否則會不想努力，會覺得沒意思，盡量能閃就閃，只要能換個目標就會毫不猶豫地更換，心中想著離職也可以，無所謂。