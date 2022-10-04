現代人相當重視外表，就連挑選另一半也是先看臉，不過《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、摩羯座、水瓶座找對象，比起顏值反而更加重視相處感覺、性格和內涵，要是三觀不一致，即便對方長得再漂亮，這段感情也注定沒戲唱。

▍金牛座

金牛座是很務實的星座，找對象最看重的就是性格，當然好看的臉蛋很有吸引力，但只有性格獨特，且很有主見、很有想法的人，才有辦法打動他們的心。

▍巨蟹座

巨蟹座對長得好看的人總會有莫名的好感，但想要感情走得長遠，最重要的還是性格，如果彼此三觀不一致，那即便對方長得再像貂蟬也沒用，他們連看都不會看一眼。

▍摩羯座

對摩羯座來說，顏值只是一瞬間的感覺，後面能不能長久地在一起還是要看性格，他們喜歡單純一點的人，不希望兩個人在一起之後還要互相猜彼此心思，因此只要對方正直、上進、善良，且沒有什麼壞心眼，他們就願意與對方相伴到老。

▍水瓶座

水瓶座的確會看臉，畢竟在一起之後可能會每天見到彼此，選個長相乾淨、讓人看著也舒服的對象何樂不為？但他們最在乎的其實不是長相，而是性格，除非三觀一致否則很難走進他們的心裡，顏值對他們來說就只是個加分項。