別看有些人說謊後還能面不改色的，其實從一些小細節便可看出對方話語裡的真假成分。搜狐號《星座巫師》分析12星座說謊時會出現的破綻，其中金牛音量越來越大、獅子會故意發脾氣、天秤講話容易結巴、射手不斷轉移話題、水瓶一直深呼吸好放鬆情緒。
【牡羊座】不敢看著你
牡羊座要是說謊了，就會特別心虛，完全不敢直視你的眼睛，只要他們的眼神開始閃躲，那就代表他們正在說謊。
【金牛座】特別大聲
金牛座要是說謊了，講話的音量就會變得特別大，因為覺得心虛，所以他們會用很強勢的態度來應對，藉此表示自己沒說謊。
【雙子座】不想聊
雙子座經常為了捉弄別人而說謊，但他們在說謊後就會盡快結束話題，不希望大家繼續聊下去。
【巨蟹座】敷衍你
巨蟹座其實不知道說謊後該怎麼去應對你才好，所以他們會選擇逃避話題，並以「嗯嗯」、「啊啊」等方式來敷衍你的詢問。
【獅子座】故意發脾氣
獅子座要是說謊了，就會故意發脾氣，因為他們會覺得很不安，甚至開始嫌棄你怎麽那麽喜歡沒事找事做。
【處女座】找事情做
處女座要是說謊了，就會表現出「我現在很忙」的樣子，就算沒事也會自己找事做，然後借著機會離開你的視線範圍。
【天秤座】講話結巴
天秤座要是說謊了，就沒辦法像平時那樣侃侃而談，甚至講話還會結巴，完全不知道自己在說什麽。
【天蠍座】保持沈默
天蠍座要是說謊了，就會發揮沉默是金的美德，因為他們不想讓自己越說越錯，也懶得為自己圓謊。
【射手座】轉移話題
射手座要是說謊了，就會不斷的轉移話題，反正就是不想面對他們說謊的事情，若你繼續追問下去，他們可能還會發脾氣。
【摩羯座】小動作特別多
摩羯座要是說謊了，心裡就會感到不安，因此他們常常用各式各樣的小動作來安撫自己，完全沒意識到這些舉動反而洩漏了他們的心思
【水瓶座】深呼吸
水瓶座要是說謊了，就會變得很緊張，特別是被問話的時候，他們就會一直深呼吸來讓自己放輕鬆，穩定自己的情緒。
【雙魚座】質疑你不信任他
雙魚座要是說謊了，那他們就會反客為主，質疑你不信任他們，甚至懷疑你不要他們！他們越是胡鬧，就越說明他們對你說謊了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。