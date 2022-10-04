別看有些人說謊後還能面不改色的，其實從一些小細節便可看出對方話語裡的真假成分。搜狐號《星座巫師》分析12星座說謊時會出現的破綻，其中金牛音量越來越大、獅子會故意發脾氣、天秤講話容易結巴、射手不斷轉移話題、水瓶一直深呼吸好放鬆情緒。

【牡羊座】不敢看著你

牡羊座要是說謊了，就會特別心虛，完全不敢直視你的眼睛，只要他們的眼神開始閃躲，那就代表他們正在說謊。

【金牛座】特別大聲

金牛座要是說謊了，講話的音量就會變得特別大，因為覺得心虛，所以他們會用很強勢的態度來應對，藉此表示自己沒說謊。

【雙子座】不想聊

雙子座經常為了捉弄別人而說謊，但他們在說謊後就會盡快結束話題，不希望大家繼續聊下去。

【巨蟹座】敷衍你

巨蟹座其實不知道說謊後該怎麼去應對你才好，所以他們會選擇逃避話題，並以「嗯嗯」、「啊啊」等方式來敷衍你的詢問。

【獅子座】故意發脾氣

獅子座要是說謊了，就會故意發脾氣，因為他們會覺得很不安，甚至開始嫌棄你怎麽那麽喜歡沒事找事做。

【處女座】找事情做

處女座要是說謊了，就會表現出「我現在很忙」的樣子，就算沒事也會自己找事做，然後借著機會離開你的視線範圍。

【天秤座】講話結巴

天秤座要是說謊了，就沒辦法像平時那樣侃侃而談，甚至講話還會結巴，完全不知道自己在說什麽。

【天蠍座】保持沈默

天蠍座要是說謊了，就會發揮沉默是金的美德，因為他們不想讓自己越說越錯，也懶得為自己圓謊。

【射手座】轉移話題

射手座要是說謊了，就會不斷的轉移話題，反正就是不想面對他們說謊的事情，若你繼續追問下去，他們可能還會發脾氣。

【摩羯座】小動作特別多

摩羯座要是說謊了，心裡就會感到不安，因此他們常常用各式各樣的小動作來安撫自己，完全沒意識到這些舉動反而洩漏了他們的心思

【水瓶座】深呼吸

水瓶座要是說謊了，就會變得很緊張，特別是被問話的時候，他們就會一直深呼吸來讓自己放輕鬆，穩定自己的情緒。

【雙魚座】質疑你不信任他

雙魚座要是說謊了，那他們就會反客為主，質疑你不信任他們，甚至懷疑你不要他們！他們越是胡鬧，就越說明他們對你說謊了。