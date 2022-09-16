中國國家主席習近平出訪烏茲別克，在該國古城撒馬爾罕一場接一場的會見中，15日下午會見俄羅斯總統普丁，兩人面對面侃侃而談，是最讓全世界關注的焦點。大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」分析，新華社通稿不到700字內容比較簡單，但在看似枯燥的新聞措辭中，有8個意味深長的細節或關鍵字。

細節一：大國擔當。

據新華社通稿，在與普丁的這次會見中，習近平說了這樣一句話：「面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。」短短一句話，有著對當前世界局勢的深刻判斷。

「牛彈琴」指出，三變：世界之變、時代之變、歷史之變。確實是百年未有之大變局，或者說現在是「變亂交織」。那中俄怎麼辦？那就要一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為世界注入穩定性。擔當很重要，尤其是大國的擔當。這是責任，無可回避。一些外媒直接把大國翻譯成了「great powers」，顯示外國人也在看。

細節二：核心利益。

據新華社通稿，習近平還強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。他還說，雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。

「牛彈琴」指出，核心利益，彼此要相互有力支持。還有，兩個方面要維護，第一，維護本地區安全利益；第二，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。加起來，一是有力支持彼此核心利益，二是維護家門口利益，三是維護全世界利益。這也是大國擔當。

細節三：唯一不變。

普丁的習慣，講話很快。據新華社通稿，他是這樣評價當前俄中關係的：「當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信，俄中全面戰略協作關係穩固如山。」據俄羅斯官方發布的消息，普丁前面還說了一句話：「六個月前，我和您在北京冬奧會期間會面，此後發生了許多事情⋯⋯」

「牛彈琴」表示，確實，北京冬奧會之後，世界發生了很多事情，我們見證了一個又一個歷史，此前真無法想象。但唯一不變的，是中俄的友誼和互信。普丁應該也是有感而發吧。

細節四：國際典範。

普丁還說了這樣一句話：「俄中都主張推動更加公平合理的國際秩序，樹立了國際關係典範。」

請注意：典範。這應該是對兩國關係的最高評價了。據克里姆林宮發佈的普丁談話記錄，當著習近平的面，普丁接著還說：「我們共同支持建立一個基於國際規則和以聯合國為核心的公正、民主和多極的世界秩序，而不是建立在某些人發明並試圖強加於他人的規則之上，甚至（對方）都沒有解釋它的全部含義。我必須說，創造一個單極世界的嘗試最近已經獲得了一種絕對醜陋的結構，並且對於這個星球上的絕大多數國家來說是絕對不能接受的。」

「牛彈琴」觀察，誰在強加於人？誰又在嘗試單極世界？普丁有答案，但顯然很憤懣。

細節五：權威平台。

據新華社通稿，普丁是這樣說的：「俄方願同中方一道，推動上海合作組織成員國繼續在互不干涉內政原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。」

「牛彈琴」指出，這也是擔當。事實上，兩位領導人這次來撒馬爾罕，都是來參加上合峰會的。上合不簡單，這個以中國城市命名的國際組織，經過21年的發展，已成為世界上幅員最廣、人口最多，具有重要影響力和權威性的區域性國際組織。很多國家還紛紛申請加入。那就把上合打造成維護地區安全穩定的權威平台，這是普丁的願望。

細節六：台灣問題。

前面談到了核心利益，中國的核心利益有哪些？毫無疑問，台灣就事關中國的核心利益。普丁很主動，根據新華社通稿，他告訴習近平：「俄方堅定恪守一個中國原則，譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。」習近平回應，不長的新華社通稿中，專門寫了一段：「（中國領導人）讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。」

「牛彈琴」說，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官！」這句話，擲地有聲。看了一下俄羅斯官方的記錄，普丁毫不客氣，在這個問題上，直接當點批評了美國，但新華社通稿只是說「個別國家」，這或許也是中俄不同的外交藝術吧。

細節七：普丁微笑。

「牛彈琴」指出，兩位領導人談到的很多議題，有些關係到戰爭和和平，確實不輕鬆。尤其是談到國際規則時，普丁話語間還不乏憤懣。但看視頻和圖片，普丁也不時露出微笑。外界尤其注意到，他坐定後的第一句話就是：我親愛的朋友⋯⋯，後面是中國領導人的名字，再後面還有一個詞「同志」，稱謂不簡單。六個月後，又在中亞見面，普丁顯然很期待，也很高興。

細節八：高度贊賞。

「牛彈琴」指出，這也是外媒關注度最高的一個細節。在這次會見時，視頻顯示，普丁告訴習近平：「我們高度讚賞中國朋友在烏克蘭危機中所持的平衡立場。我們理解你們對此的問題和關注。我們當然會在今天的會見中解釋我們的立場⋯⋯」

「牛彈琴」指出，請注意關鍵詞：高度贊賞、平衡立場、理解⋯⋯。很顯然，中國的中立平衡立場，得到普丁的認同，他公開高度讚賞，對中方的一些關注，也表示理解。牛彈琴認為，這是中國近期外交最成功的一點。牛彈琴說，烏克蘭危機爆發後，西方國家完全一邊倒，中國的做法，顯然不同於西方，一些西方國家還很不滿意，不斷給中國施加壓力。但結果呢？中方這種中立平衡立場，得到了雙方的認同。

「牛彈琴」表示，不僅普丁高度讚賞，烏克蘭總統澤倫斯基此前也曾明確表態：對中國很滿意。今年5月25日，澤倫斯基視頻參加達沃斯論壇早餐會時，他說：「（對待俄烏衝突），中國選擇了一種遠離、不捲入（staying away）的政策。目前，烏克蘭對這一政策感到滿意。無論如何這比幫助俄羅斯要好。老實說，我們對現狀很滿意。」他還說，在俄烏衝突爆發前，中國是烏克蘭最大的貿易夥伴國，烏方沒有觀察到中國採取了任何針對烏克蘭的行動。但他補充說，中國也沒有採取任何支持烏克蘭的措施⋯⋯」澤倫斯基這番話，肯定不是心血來潮，應該也是經過了深思熟慮。中國確實沒提供武器，但中國提供了人道主義援助。

「牛彈琴」指出，事實上，國際上很多國家，包括印度、巴西、南非等等，亞非拉大量發展中國家，態度都和中國差不多。中國外交，還是很有一套的。

「牛彈琴」表示，想一想，如果在烏克蘭危機中，中國跟西方一樣，完全站到烏克蘭一邊，也給烏克蘭提供武器，也嚴厲譴責俄羅斯，情況會怎麼樣？且不管事情是非曲直，那結果就是中俄關係拉倒，西方更會拍手笑。從美國念念不忘中國是頭號對手看，把俄羅斯搞垮之後，下一個想都不要想，必定是全力對付中國。那中國不是傻嗎？

「牛彈琴」認為，當然，中國對烏克蘭不聞不問，俄羅斯想怎麼打，中國就怎麼支持。這顯然也不是中國外交風格，也給西方更多抹黑的口實，也不符合中國的道義和利益。還是現在這樣最好。用習近平之前的話說：「中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，並一直在以自己的方式勸和促談、推動局勢降溫⋯⋯」

「牛彈琴」指出，從他個人觀點來看，普丁之所以要說，「我們理解你們對此的問題和關注」，我們換一個角度看，這不就是中國在以自己方式勸和促談，在推動局勢降溫嗎？什麼是外交藝術？這就是中國的外交藝術。